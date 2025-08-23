Tutti i qualificati dell’Italia per le finali di Diamond League 2025: Furlani, Iapichino e Fabbri guidano gli azzurri

Sei italiani si sono qualificati alle Finali della Diamond League, che andranno in scena allo Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera) nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Gli azzurri avranno la possibilità di lottare per la vittoria nell’atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante, con la possibilità di alzare al cielo il prestigioso diamantone e meritarsi un assegno da 30.000 dollari (alzato a 50.000 dollari per le discipline Diamond+).

Mattia Furlani si è meritato la quarta piazza nel salto in lungo con all’attivo 15 punti, alle spalle dell’australiano Liam Adcock (19), del giamaicano Wayne Pinnock (16) e del greco Miltiadis Tentoglou (15), all’atto conclusivo saranno presenti anche l’altro giamaicano Carey McLeod (15) e lo svizzero Simon Ehammer (14). Quarto posto nella stessa specialità, ma chiaramente al femminile, per Larissa Iapichino: la toscana ha messo da parte 17 punti e se la dovrà vedere con la tedesca Malaika Mihambo (25), le statunitensi Claire Bryant (21), Jasmine Moore (19) e Tara Davis-Woodhall (16) e la francese Hilary Kpatcha (13).

Leonardo Fabbri si è meritato la sesta piazza nel getto del peso dopo essersi salito sul secondo gradino del podio tra Chorzow e Losanna, completando così una splendida rimonta. Il vice campione del mondo ha collezionato 19 punti e proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma dovrà vedersela con una concorrenza spietata: gli statunitensi Joe Kovacs (33), Payton Otterdahl (25) e Adrian Piperi (24), il neozelandese Tom Walsh (22) e il giamaicano Rajindra Campbell (21).

Nadia Battocletti inseguirà il colpaccio sui 5000 metri, pronta a fronteggiare le ormai abituali avversarie nei grandi eventi: la keniana Beatrice Chebet e l’etiope Gudaf Tsegay, in quello che potrebbe essere un succulento antipasto di quanto succederà ai Mondiali di Tokyo, ormai distanti soltanto tre settimane (13-21 settembre). Si sono meritate la qualificazione alle finali di Diamond League anche Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE

Nadia Battocletti (5000 metri)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Larissa Iapichino (salto in lungo)