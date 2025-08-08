Tuffi, vittorie di Tocci, Pizzini e Conte nel primo giorno degli Assoluti a Roma

Si è prossimi alla chiusura della stagione dei tuffi e allo Stadio del Nuoto di Roma è andato in scena il primo giorno di gare negli Assoluti estivi. Un day-1 in cui si è assistito alle eliminatorie e alle finali delle gare maschili dal metro e dalla piattaforma e alla prova femminile dai tre metri.

Giovanni Tocci ha conquistato il titolo dal metro col punteggio complessivo di 403.40 davanti a Lorenzo Marsaglia (380.10) e a Stefano Belotti (373.55). Marsaglia ha pagato a caro prezzo l’errore nel penultimo tuffo, il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (45.00). Tocci, dal canto suo, è stato protagonista di una gara più regolare, ottenendo ottimi punteggi col doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (72.00), il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (73.50) e il doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (71.30).

Dai tre metri, ottima la gara di Elisa Pizzini, a segno con lo score di 312.70, abbondantemente oltre i 300 punti. Alle sue spalle hanno concluso Elettra Neroni (255.45) e Giorgia De Sanctis (231.75). L’atleta del Circolo Canottieri Aniene è uscita rafforzata dall’esperienza ai Mondiali di Singapore. La prestazione di oggi è un segnale in questo senso: 68.30 col triplo e mezzo avanti carpiato; 67.50 col doppio e mezzo rovesciato carpiato e 64.50 col doppio e mezzo indietro carpiato.

In conclusione, Simone Conte ha conquistato il titolo dalla piattaforma con 424.00, precedendo Romano Wang (367.80) e Francesco Casalini (359.80). Conte, anch’egli reduce dalla rassegna iridata, sarà da osservare con attenzione nel futuro viste le sue qualità dai 10 metri, ricordando il titolo iridato a livello juniores.