Tuffi, Tocci si conferma nel day-2 degli Assoluti a Roma. Pizzini e Jodoin Di Maria sugli scudi

Si è sempre più prossimi alla chiusura della stagione dei tuffi e allo Stadio del Nuoto di Roma è andato in scena il secondo giorno di gare negli Assoluti estivi. Un day-2 in cui si è assistito alle eliminatorie e alle finali delle gare femminili dal metro e dalla piattaforma e alla prova maschile dai tre metri.

Giovanni Tocci si è confermato in ottima forma sul trampolino romano. Dopo l’affermazione dal metro di ieri, il calabrese ha fatto proprio il titolo dai tre, andando oltre i 400 punti (405.80), mettendosi alle spalle Lorenzo Marsaglia (397.20) e Stefano Belotti (385.50).

Elisa Pizzini ha seguito l’esempio di Tocci e, dopo aver ben impressionato dai tre metri, è stata la migliore dal metro con lo score di 248.30, davanti a Giorgia De Sanctis (233.70) ed Elettra Neroni (232.35). Rotazioni meno pulite per Pizzini rispetto a ieri, ma un titolo tricolore è sempre ben accetto.

A completare il quadro è stato la campionessa d’Europa in carica, Sarah Jodoin di Maria, che nella sua prova dalla piattaforma si è confermata leader incontrastata con 280.85. Dietro di lei si sono classificate Desiree Pelligra (186.45) e Ilaria Cambria (185.35).