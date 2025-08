Tuffi, i cinesi dominano la semifinale dei tre metri ai Mondiali. Olvera Ibarra prova a spaventarli

Doppietta cinese nella semifinale dei tre metri maschili ai Mondiali di Singapore. Il migliore è stato Wang Zongyuan, che ha concluso con uno straordinario punteggio di 547.30, complice una serie di tuffi sopra i novanta punti clamorosi: uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti (94.50), doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti (93.60) e quadruplo e mezzo avanti raggruppato (96.90).

In seconda posizione c’è il connazionale Cao Yuan (512.15), che ha solo sfiorato in due tuffi i novanta punti. Alle spalle dei due cinesi c’è il messicano Osmar Olvera Ibarra, che ha tutto il potenziale anche per lottare per qualcosa di più, visto che ha concluso con 472.50 punti, ma con un errore netto nel triplo e mezzo indietro raggruppato (45.00).

Al quarto posto c’è il britannico Jordan Houlden (461.60), che ha preceduto il tedesco Moritz Wesemann (431.65), il colombiano Luis Felipe Uribe Bermudez (429.55), il russo Nikita Shleikher (427.70) e il neozelandese Liam Stone (417.00). Completano i dodici qualificati il francese Jules Bouyer (407.75), il dominicano Jonathan Ruvalcaba (400.40), il russo Ilia Molchanov (397.05) e il giapponese Sho Sakai (395.75).

Purtroppo non era presenti italiani, visto che ieri Giovanni Tocci e Matteo Santoro non sono riusciti a chiudere tra i primi diciotto dell’eliminatoria. Sono arrivate, invece, ottime notizie oggi nella gara femminile, visto che Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno staccato il biglietto per la semifinale, rispettivamente con il sesto e quindicesimo punteggio.