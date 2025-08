Chiara Pellacani: “Mi ero legata al dito i quarti posti di Parigi. So cosa fare per Los Angeles 2028”

Chiara Pellacani ha conquistato la sua seconda medaglia di bronzo individuale ai Mondiali di Singapore. Dopo il terzo posto dal metro, la romana si ripete anche dai tre metri, battuta solamente dalle due cinesi Chen Yiwen e Chen Jia. Si conclude una rassegna iridata strepitosa per Pellacani, con tre medaglie al collo, visto che c’è anche lo storico oro nel sincro misto dai tre metri con Matteo Santoro.

Queste le sue primissime emozioni ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “Sono molto emozionata per questa medaglia, ci tenevo tantissimo. Dopo i quarti posti di Parigi, me l’ero legata al dito. Il podio di oggi ha un valore molto alto per me. Vedere la bandiera italiana insieme a quelle cinesi è un’emozione indescrivibile”.

Un Mondiale eccezionale per Chiara, andata anche oltre i suoi obiettivi: “L’obiettivo per questi Mondiali era quello di andare a caccia di medaglie. Ora è diventato tutto reale: non me l’aspettavo. Sono pronta a ripartire verso Los Angeles 2028: il percorso sarà lungo, ma so come devo affrontarlo”.

Una dedica speciale per questo bronzo: “Dedico questa medaglia alla mia famiglia. Ringrazio il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, che mi sta sostenendo e mi sta consentendo di vivere la mia avventura negli Stati Uniti”.