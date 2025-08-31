Triathlon
Triathlon, Matthew Hauser vince la tappa delle World Championship Series in Riviera francese
L’australiano Matthew Hauser vince la tappa delle World Championship Series 2025 di triathlon andata in scena in Riviera francese su distanza sprint: l’oceanico copre 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa con il crono di 50:53. Non c’erano italiani in gara.
Alle spalle di Hauser la piazza d’onore va al lusitano Vasco Vilaca, secondo con il tempo di 50:57, a 4″ dal vincitore, infine a salire sul gradino più basso del podio è il brasiliano Miguel Hidalgo, terzo con il crono di 51:20, a 27″ dalla vetta della classifica.
Restano ai piedi del podio due dei padroni di casa francesi in gara: Dorian Coninx termina quarto in 51:27, a 34″ da Hauser, mentre il connazionale Tom Richard chiude quinto in 51:32, a 39″. Sesta piazza per il migliore degli spagnoli, Alberto Gonzalez Garcia, che taglia il traguardo in 51:37, a 44″.
Settima piazza per il canadese Charles Paquet sempre con il tempo di 51:37, a 44″, bruciato dall’iberico in volata, mentre è ottavo il tedesco Henry Graf in 51:43, a 50″. Nona posizione per il britannico Alex Yee in 51:49, a 56″, infine si sale oltre il minuto di ritardo con lo spagnolo David Cantero Del Campo, decimo in 52:06, a 1’13”.
ORDINE D’ARRIVO UOMINI ELITE – TOP 10
1 Matthew Hauser AUS 1998 1 00:50:53
2 Vasco Vilaca POR 1999 3 00:50:57
3 Miguel Hidalgo BRA 2000 2 00:51:20
4 Dorian Coninx FRA 1994 10 00:51:27
5 Tom Richard FRA 1993 32 00:51:32
6 Alberto Gonzalez Garcia ESP 1998 37 00:51:37
7 Charles Paquet CAN 1997 6 00:51:37
8 Henry Graf GER 2002 7 00:51:43
9 Alex Yee GBR 1998 39 00:51:49
10 David Cantero Del Campo ESP 2003 5 00:52:06