Triathlon, Matthew Hauser vince la tappa delle World Championship Series in Riviera francese

Pubblicato

3 minuti fa

il

L’australiano Matthew Hauser vince la tappa delle World Championship Series 2025 di triathlon andata in scena in Riviera francese su distanza sprint: l’oceanico copre 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa con il crono di 50:53. Non c’erano italiani in gara.

Alle spalle di Hauser la piazza d’onore va al lusitano Vasco Vilaca, secondo con il tempo di 50:57, a 4″ dal vincitore, infine a salire sul gradino più basso del podio è il brasiliano Miguel Hidalgo, terzo con il crono di 51:20, a 27″ dalla vetta della classifica.

Restano ai piedi del podio due dei padroni di casa francesi in gara: Dorian Coninx termina quarto in 51:27, a 34″ da Hauser, mentre il connazionale Tom Richard chiude quinto in 51:32, a 39″. Sesta piazza per il migliore degli spagnoli, Alberto Gonzalez Garcia, che taglia il traguardo in 51:37, a 44″.

Settima piazza per il canadese Charles Paquet sempre con il tempo di 51:37, a 44″, bruciato dall’iberico in volata, mentre è ottavo il tedesco Henry Graf in 51:43, a 50″. Nona posizione per il britannico Alex Yee in 51:49, a 56″, infine si sale oltre il minuto di ritardo con lo spagnolo David Cantero Del Campo, decimo in 52:06, a 1’13”.

ORDINE D’ARRIVO UOMINI ELITE – TOP 10

1 Matthew Hauser AUS 1998 1 00:50:53
2 Vasco Vilaca POR 1999 3 00:50:57
3 Miguel Hidalgo BRA 2000 2 00:51:20
4 Dorian Coninx FRA 1994 10 00:51:27
5 Tom Richard FRA 1993 32 00:51:32
6 Alberto Gonzalez Garcia ESP 1998 37 00:51:37
7 Charles Paquet CAN 1997 6 00:51:37
8 Henry Graf GER 2002 7 00:51:43
9 Alex Yee GBR 1998 39 00:51:49
10 David Cantero Del Campo ESP 2003 5 00:52:06

