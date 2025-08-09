Volley femminile, l’Italia vince la battaglia con la Polonia ai Mondiali U21. Adigwe da oltre 30 punti!

L’Italia firma la terza vittoria consecutiva al Mondiale Under 21 femminile di volley ma stavolta c’è stato da soffrire per le azzurrine che hanno piegato 3-2 una Polonia capace di rimettersi in partita dopo un brutto avvio e di trascinare l’Italia al quinto set. Dopo i netti successi su Cechia e Algeria, le azzurre trovano un ostacolo ben più impegnativo, superato al termine di un match dai tanti cambi di inerzia, con Merit Adigwe protagonista assoluta e autrice di 31 punti.

La squadra di Gaetano Gagliardi parte forte e si porta sul 2-0, mostrando solidità a muro e incisività in attacco. Ma la Polonia reagisce, cresce al servizio e approfitta di un calo evidente della ricezione azzurra, riaprendo il match e portandolo al tie break. Nel set decisivo, però, l’Italia ritrova lucidità, servizio efficace e muro impenetrabile, dominando 15-4 e portando a casa un successo molto importante nella corsa al primo posto del girone.

L’avvio è tutto azzurro: l’Italia parte aggressiva, trova continuità al servizio e solidità a muro, con Marchesini e Manfredini a erigere un vero e proprio fortino. La Polonia reagisce nella parte centrale del primo set, sfruttando qualche sbavatura in ricezione, ma Adigwe risolve la frazione con due attacchi pesanti che valgono il 25-23. Il secondo set è a senso unico: l’Italia domina in ogni fondamentale, mette sotto pressione la seconda linea polacca e, grazie a una serie di muri punto, allunga in maniera inesorabile fino al 25-16. La sensazione è quella di una partita in discesa, ma il copione cambia bruscamente.

Nel terzo parziale le azzurre calano di intensità: la ricezione fatica a reggere il servizio avversario, il gioco diventa prevedibile e la Polonia ne approfitta. Hewelt e Splawska guidano la rimonta, firmando punti pesanti e chiudendo 25-21. L’Italia prova a reagire nel quarto set, ma la pressione polacca resta altissima: le centrali avversarie murano con efficacia, l’attacco azzurro perde fluidità e il 19-25 porta la sfida al tie break.

A quel punto, le azzurre ritrovano smalto e determinazione: partenza sprint, servizio incisivo e muro invalicabile, con Piomboni e Manfredini protagoniste di break importanti. Adigwe mette il sigillo da seconda linea e l’Italia chiude con un nettissimo 15-4, portando a casa due punti fondamentali e restando imbattuta.

La vittoria è arrivata grazie alla capacità di reagire nei momenti più delicati, al muro (spesso determinante per spezzare il ritmo avversario) e al rendimento di Adigwe nei momenti caldi. Resta però il tema della ricezione, soprattutto nelle due schiacciatrici di posto quattro, che dovrà migliorare in vista della fase decisiva del torneo. Adigwe top scorer con 31 punti, il piccolo fastidio accusato contro la Cechia è assolutamente rientrato, 15 punti per Bosso, 14 èper Marchesini, 10 per Manfredini, 9 per Piomboni. In casa polacca 20 punti per Hewelt, 16 per Splawska, 10 a testa per Fiedorowicz e Adamczyk.