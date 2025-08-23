Tour de l’Avenir 2025: spettacolo nel prologo tra Seixas e Finn, l’azzurro esce sconfitto di sette decimi

Subito spettacolo al Tour de l’Avenir 2025. Sono stati percorsi soli tre chilometri, ma non è mancato lo show in quel di Tignes. Nel prologo iniziale ad imporsi è il beniamino del pubblico, l’uomo più atteso: Paul Seixas. L’Italia può però essere serena: Lorenzo Finn non si arrenderà facilmente.

3000 metri all’8% di pendenza media, un prologo breve, ma molto duro. Un percorso particolare che ha regalato spettacolo. Il campione del mondo junior a cronometro si è imposto con il tempo di 7’19”, andando a vestire la prima Maglia Gialla.

L’Italia attendeva Finn e Finn ha risposto presente. Tornato dopo l’infortunio alla clavicola l’azzurro ha chiuso la prova a soli sette decimi dal vincitore, praticamente attaccato. Terza posizione a 7” per l’austriaco Marco Schrettl, poi l’ecuadoriano Mateo Ramírez, il norvegese Jørgen Nordhagen e l’altro corridore attesissimo, il belga Jarno Widar, tutti comunque vicinissimi.

Domani la prima tappa: attenzione al finale mosso che potrebbe regalare un altro scontro diretto tra i big.