Tour de l’Avenir 2025: Paul Seixas si prende tutto! Quarto Lorenzo Finn

Si chiude in bellezza il Tour de l’Avenir 2025. Seconda cronoscalata dopo il brevissimo prologo iniziale nell’ultima frazione della corsa a tappe transalpina: in vetta a La Rosière a brillare è il padrone di casa Paul Seixas. L’uomo più atteso non ha tradito le aspettative e ha chiuso in bellezza prendendosi vittoria e successo finale.

24.16,46 il tempo lungo i 10,3 chilometri al 6.6% per il classe 2006 che ha trovato il secondo trionfo parziale di questa corsa e ha vestito definitivamente la Maglia Gialla, sulle sue spalle nelle frazioni d’apertura.

Alle sue spalle, staccato di 27”, il norvegese Jørgen Nordhagen, mentre delude il belga Jarno Widar, vincitore della prima semitappa odierna, che è terzo a 32”. Questo è anche il podio in graduatoria, con Widar secondo e Nordhagen terzo.

Quarta posizione per l’azzurro Lorenzo Finn: 40” di ritardo e podio che va via nell’ultima frazione per soli tre secondi.