Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar fa la differenza in salita, quinto Lorenzo Finn

Arrivano finalmente le montagne al Tour de l’Avenir ed è subito spettacolo nel primo vero arrivo in salita. La quinta tappa vede imporsi l’attesissimo belga Jarno Widar, che stacca tutti i rivali sul finale. Tappone alpino breve, ma durissimo, con tre monti da scalare. Il gruppo sin dalla prima ascesa si è allungato e c’è stata una netta selezione nel plotone principale.

Ovviamente il tutto però si è andato a decidere, tra una ventina di corridori, nell’ultima salita, quella che portava ai 2100 metri di Tignes. A fare la differenza i due scalatori più attesi: Paul Seixas e Jarno Widar. A rispondere presente alla coppia franco-belga è però un super Lorenzo Finn che, dopo le prime difficoltà, riesce a rientrare.

Con loro anche il vincitore del Giro Next Gen, lo sloveno Jakob Omrzel, l’ecuadoriano Mateo Ramírez ed il norvegese Jørgen Nordhagen. Volata ristretta a decidere la vittoria, dove Widar è riuscito a spuntarla nettamente, staccando i rivali. Seixas secondo, Nordhagen terzo, mentre Finn cede il passo sul finale e chiude quinto a 8”. Maxime Decomble riesce a difendersi e conserva la Maglia Gialla, chiudendo però ad oltre un minuto.