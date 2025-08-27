Tour de l’Avenir 2025: il lussemburghese Mathieu Kockelmann vince la quarta tappa, sesto Donati

Volata, ma molto particolare, nella quarta tappa del Tour de l’Avenir 2025. A trovare il colpaccio nel ristretto rettilineo d’arrivo che portava a Val-Suran al termine della frazione partita da Montagnat è stato il lussemburghese Mathieu Kockelmann. Super trionfo, anche un po’ a sorpresa per il classe 2004 che è riuscito a trovare lo spunto vincente.

Il finale si è rivelato più duro del previsto e in gruppo ci sono stati diversi allunghi. In ogni caso però è stata volata di gruppo, con Kockelmann che negli ultimi duecento metri è riuscito a issarsi davanti a tutti. Alle sue spalle il messicano Cesar Macias e lo sloveno Anze Ravbar.

Quarto l’altro messicano Juan Antonio Prieto, solo quinto e sesto i due favoriti di giornata: il britannico Noah Hobbs, in maglia verde, e l’azzurro Davide Donati.

Resta leader della classifica il francese Maxime Decomble, ma da domani può cambiare tutto: arrivo in vetta a Tignes 2100.