Ciclismo
Tour de l’Avenir 2025: altro secondo posto azzurro, Davide Donati beffato in volata da Noah Hobbs
Ancora un secondo posto azzurro al Tour de l’Avenir 2025. Dopo quello di Lorenzo Finn nel prologo di apertura, ecco quello di Davide Donati (che milita nello stesso team di Finn, la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) nella prima tappa in linea della corsa francese.
È stata una volata a decidere il vincitore odierno sul traguardo di Saint-Galmier: ad imporsi di prepotenza allo sprint il britannico, classe 2004, Noah Hobbs.
Piazzamento per Donati, che puntava sicuramente al successo odierno. Terzo posto per il messicano Cesar Macias, completano la top-5 il ceco Matyáš Kopecký ed il lussemburghese Mathieu Kockelmann.
In classifica generale resta in vetta alla classifica il vincitore del prologo di ieri, Paul Seixas, praticamente a pari tempo con Finn. Domani altra possibilità per i velocisti a Vitry-en-Charollais.