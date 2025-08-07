Tour de l’Ain 2025, Prodhomme vince la seconda tappa ed è il nuovo leader della generale

Bottino pieno per Nicolas Prodhomme, che si impone sul traguardo di Lelex Monts-Jura e diventa il nuovo leader della generale dopo la seconda tappa del Tour de l’Ain 2025. Il corridore francese della Decathlon Ag2r La Mondiale, già in evidenza nella prima frazione, ha vinto lo sprint a due conclusivo dopo aver fatto la differenza sul Col de la Menthières insieme a Cian Uijtdebroeks.

Il belga del Team Visma | Lease a Bike si è dovuto accontentare della piazza d’onore, collocandosi al secondo posto della classifica overall ad una tappa dalla fine con un distacco di 2 secondi (accumulati oggi all’arrivo, non essendoci abbuoni) da Prodhomme. Terza posizione odierna per l’irlandese Jamie Meehan (Cofidis), che ha regolato il gruppo degli inseguitori a 53″ dal vincitore.

L’unico azzurro rimasto in questo gruppo fino in fondo è stato Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), che ha chiuso in ottava piazza dopo aver animato la fuga di giornata, mentre Andrea Vendrame ha chiuso la top10 con un gap di 2’03” dal compagno di squadra Prodhomme. Domani si decide tutto in un’ultima tappa da 130 chilometri in cui verrà affrontato il GPM fuori categoria del Col du Grand Colombier.