Tour de France femminile 2025: doppietta da sogno per Maeva Squiban, Kimberley (Le Court) Pienaar resta leader

Una due giorni da sogno per Maeva Squiban. Due sole vittorie in carriera, una nel 2023, una nel 2024, per la giovane transalpina, che tra giovedì e venerdì ha però ribaltato la sua carriera, ovviamente in meglio: sono arrivati infatti due successi consecutivi al Tour de France Femmes avec Zwift.

Altra fuga ed altro trionfo per la ventitreenne della UAE Team ADQ: sul Col du Granier, l’ultima salita di giornata, ha staccato tutte le compagne all’attacco andando ad imporsi nuovamente sul traguardo di Chambéry.

Alle sue spalle troviamo la connazionale Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), abile ad avvantaggiarsi dal plotone delle migliori, mentre terza è la statunitense Ruth Edwards (Human Powered Health).

Ad un minuto è giunto il gruppo con tutte le capitane in chiave classifica generale. Nonostante un po’ di fatica in salita, è riuscita a rimanere agganciata, conservando la Maglia Gialla, Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team).