Tom Pidcock vince la tappa regina della Arctic Race, che duello con Strong! Scaroni terzo

Thomas Pidcock ha vinto la terza tappa dell’Arctic Race, evento di livello Pro che si sta disputando in Norvegia. La corsa ciclistica più a nord del mondo ha regalato una frazione decisamente spettacolare, con un duello al fulmicotone tra il britannico e il neozelandese Corbin Strong sulla salita finale di Malselv (3,7 chilometri al 7,9% di pendenza media).

Il portacolori della Q36.5 Pro Cycling ha piegato negli ultimi metri la resistenza dell’alfiere della Israel-Premier Tech e ha così conquistato il decimo successo da professionista, il quinto stagionale dopo aver prevalso in due frazioni e nella classifica finale dell’AlUla Tour e nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia.

Il vincitore delle Strade Bianche 2023 e della Amstel Gold Race 2024 si trova ora al secondo posto della classifica generale, con un ritardo di sei secondi da Strong, che ha difeso con profitto la maglia di leader. Christian Scaroni ha chiuso in terza posizione con un distacco di 12” e ora si trova in terza piazza in graduatoria a 23” dal leader.

Domani (domenica 10 agosto) andrà in scena la quarta e ultima tappa: 141 km con partenza e arrivo a Tromsoe, sono previsti otto giri di un circuito che propone lo strappo di Prestvannet (1200 metri al 6,8% di pendenza media).