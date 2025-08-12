Tiro con l’arco, Rebagliati e Di Francesco volano in semifinale nel ricurvo ai World Games!

Arrivano ottime notizie per l’Italia nel tiro con l’arco ai World Games 2025, in attesa delle finali di domani che assegneranno le medaglie nel Field (tiro di campagna) per quanto riguarda il ricurvo. Tra settore femminile e maschile sono infatti ben tre gli azzurri ad aver raggiunto le semifinali a livello individuale, mettendosi nelle condizioni di poter sognare in grande.

Matteo Borsani, già ammesso in semifinale per aver ottenuto il miglior punteggio assoluto nel ranking round, ha sconfitto quest’oggi il tedesco Florian Unruh 95-91 in un match valevole semplicemente per l’assegnazione della prima e della seconda testa di serie del tabellone. Con questo risultato, l’arciere italiano finisce nella parte alta e affronterà il neerlandese Willem Bakker con in palio un posto nella finale per l’oro.

Giornata molto più intensa per Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco, che non si erano qualificate per le semifinali tramite il ranking round dovendo quindi affrontare almeno uno scontro a eliminazione diretta. Rebagliati, oro nella passata edizione dei Giochi Mondiali, ha battuto 83-79 la canadese Eleanor Brug e sfiderà nel penultimo atto la tedesca Elisa Tartler, mentre la campionessa iridata in carica della specialità Di Francesco troverà in semifinale la slovacca Denisa Barankova dopo aver regolato oggi la slovena Urska Cavic 88-78 e la britannica Bryony Pitman 85-82.