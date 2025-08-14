Tiro con l’arco: Noziglia e Barbieri volano in semifinale! Azzurri super nell’arco nudo ai World Games

Dopo le medaglie ottenute da Matteo Borsani (oro), Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco (argento e bronzo), l’Italia del tiro con l’arco vuole continuare a strabiliare ai World Games 2025, in corso di svolgimento a Chengdu.

Sulle linee di tiro cinesi il protagonista è stato sempre il tiro di campagna, questa volta però interpretato con l’arco nudo nelle prime 72 frecce del ranking round, tanto al femminile quanto al maschile.

Azzurri incredibili: Cinzia Noziglia si è presa il primo posto nell’eliminatoria riservata alle donne con lo score di 329, così come ha fatto fra gli uomini Simone Barbieri che ha chiuso a 371.

Entrambi quindi si sono già qualificati per le semifinali dove, prima di tutti andranno a disputare i cosiddetti Exibhition Match – domani 15 agosto – per determinare in quale parte di tabellone dovranno poi attendere i loro sfidanti.

Cinzia Noziglia se la vedrà contro la francese Alicia Baumert, mentre Simone Barbieri sarà chiamato a fronteggiare lo svedese Erik Jonsson.