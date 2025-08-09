Tiro con l’arco: Mike Schloesser e Andrea Maya Becerra Arizaga vincono i tornei individuali di Compound

I favoriti non sbagliano e si mettono al collo l’oro al maschile e al femminile nei tornei individuali di arco compound ai World Games 2025 di Chengdu.

Sulle linee di tiro cinesi l’olandese Mike Schloesser compie il suo assolo. Dopo aver ottenuto la testa di serie numero 1 nel ranking round di due giorni fa ed essersi qualificato per i quarti di finale, batte in serie l’israeliano Shamai Yamrom, col brivido dello spareggio dopo il 147-147 delle frecce regolamentari (10+ a 10), l’indiano Abhishek Verma 148-145, in semifinale, e poi nella finalissima chiude regolando 150-148 lo statunitense Curtis Lee Broadnax, che si mette comunque al collo la medaglia d’argento in un podio completato dall’altro indiano in concorso ossia Rishabh Yadav, capace di superare 149-147 lo stesso Verma.

Copione identico al femminile, con la messicana Andrea Maya Becerra Arizaga protagonista. Testa di serie numero 1 nel ranking round, approdo ai quarti di finale e poi da lì ulteriore progressione per arrivare al gradino più alto del podio: affermazioni di misura e con il medesimo score prima contro la britannica Ella Gibson (148-147) e poi contro la colombiana Alejandra Usquiano, nel secondo caso in semifinale (148-147), infine il 147-146 contro l’estone Lisell Jaatma decisivo per l’oro. Estonia peraltro che chiude il torneo femminile non con una, ma con ben due medaglie, visto che il bronzo se l’è preso Meeri-Marita Paas, abile nell’avere la meglio 148-143 su Usquiano.

Il tiro con l’arco osserverà domani un giorno di riposo. Da lunedì 11 agosto sarà la volta del tiro di campagna, con gli arcieri che saranno impegnati nelle specialità di arco ricurvo e arco nudo.