Tiro con l’arco: Matteo Borsani incanta nella prima giornata del Field ai World Games. E’ già in semifinale!

Dopo le giornate dedicate all’arco compound, ai World Games 2025 ecco arrivare il cambio di scenario per il tiro con l’arco: si è passati infatti alla specialità del Field (noto anche come “tiro di campagna”, ndr), con i ranking round al maschile e al femminile di arco ricurvo che sono andati in archivio con ottime notizie per i colori azzurri.

Al maschile infatti uno splendido Matteo Borsani si è preso la testa di serie numero 1 totalizzando complessivamente, in 72 frecce, uno score di 395 punti, frutto di 187 punti nella prima parte di gara e 208 nella seconda.

Al femminile invece a dettare il passo è stata la teutonica Elisa Tartler, che ha completato le sue 72 frecce con un punteggio pari a 370. Bene sia Chiara Rebagliati sia Roberta Di Francesco, rispettivamente in terza e quinta posizione con 357 e 351 punti.

Nella giornata di domani inizieranno le sfide che porteranno sino all’assegnazione delle medaglie. Matteo Borsani è certo di essere già in semifinale: disputerà l’exhibition per collocarsi in una o nell’altra parte del tabellone sfidando il tedesco Florian Unruh. Chiara Rebagliati invece attende di conoscere la sua avversaria nella zona dei quarti di finale, mentre Roberta Di Francesco se la vedrà al secondo turno con la vincente del match tra la francese Autret e la slovena Cavic.