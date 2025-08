Tiro con l’arco, le specialità dei World Games 2025 e tutti gli italiani qualificati

Una stagione intensa che è pronta a vivere un altro dei suoi momenti elettrizzanti. Il tiro con l’arco mondiale si prepara ad andare in scena ai World Games 2025, che si terranno a Chengdu dal 7 al 17 agosto.

Faretre, frecce, archi e bersagli ma con diverse modalità rispetto a quelle del programma olimpico, ovviamente. Due le specialità in agenda: quella del Field (o tiro di campagna), che vedrà i protagonisti sfidarsi sia con l’arco ricurvo sia con l’arco nudo, e poi quella del compound che, in attesa di approdare sulla scena a Cinque Cerchi a Los Angeles 2028 (con il contest di Mixed Team), riafferma la sua nuova popolarità in Cina con i tornei individuali maschili e femminili e con la gara mista a coppie.

In totale saranno 7 gli italiani chiamati a partecipare alla rassegna multisport: da Chiara Rebagliati (arco ricurvo), che insieme al karateka Angelo Crescenzo sarà la portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura, a Elisa Roner e Marco Bruno (compound), passando per Roberta Di Francesco e Matteo Borsani (arco ricurvo), oltre a Cinzia Noziglia e Simone Barbieri (arco nudo).

A livello storico e statistico, va ricordato, che l’Italia vanta il record assoluto di medaglie raccolte ai World Games come nazione. Il bottino, riempito sin dall’edizione dei World Games del 1985, parla di 37 allori: 11 ori, 11 argenti e 15 bronzi. Di seguito il recap dei convocati dell’Italia per i World Games 2025.

Tiro di campagna

Arco ricurvo

Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco, Matteo Borsani

Arco nudo

Cinzia Noziglia, Simone Barbieri

Arco compound

Elisa Roner, Marco Bruno