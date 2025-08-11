Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Mauro Nespoli faro azzurro nel ricurvo

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, che si svolgeranno a Gwangju dal 5 al 12 settembre. La Direzione Tecnica Nazionale ha già diramato le convocazioni per la rassegna iridata, selezionando i 12 atleti che rappresenteranno l’Italia nell’appuntamento più prestigioso e importante della stagione post-olimpica.

Nel ricurvo maschile il terzetto sarà composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Matteo Borsani, mentre al femminile la rivelazione degli ultimi mesi Loredana Spera si è guadagnata la chiamata per il Mondiale al fianco di Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco. Per la divisione compound voleranno in Corea del Sud Elia Fregnan, Michea Godano, Lorenzo Gubbini tra gli uomini e Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner tra le donne.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per i Mondiali 2025 di tiro con l’arco.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2025

Ricurvo Maschile

Matteo Borsani, Federico Musolesi, Mauro Nespoli.

Ricurvo Femminile

Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati, Loredana Spera.

Compound Maschile

Elia Fregnan, Michea Godano, Lorenzo Gubbini.

Compound Femminile

Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner.