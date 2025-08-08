Tiro con l’arco: Compound amaro per l’Italia ai World Games. Oro alla Danimarca nel Mixed

I tornei di arco compound ai World Games 2025 di Chengdu non sorridono all’Italia. Pessima partenza degli azzurri che non riescono a farsi strada né all’interno dei tabelloni individuali né tantomeno nel contest di Mixed Team. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Torneo individuale maschile

Marco Bruno cede al primo turno, quello dei 1/16esimi di finale, al guatemalteco Julio Barillas perdendo allo shoot off 8-10 dopo il 147-147 delle volèe regolamentari, in un tabellone che assegnerà domani le sue medaglie e che vede l’olandese Mike Schloesser come uno dei principali favoriti.

Torneo individuale femminile

Nulla da fare anche per Elisa Roner. L’azzurra va ko 143-145 contro la turca Hazal Burun all’esordio lasciando strada libera alla rivale, in un quadro che ora vede tra le più attese la messicana Andrea Maya Becerra Arizaga, che però nei quarti di finale se la dovrà vedere contro la tostissima britannica Ella Gibson.

Mixed Team

La gara che a Los Angeles 2028 sarà inserita nell’agenda olimpica ha visto mettere al collo degli arcieri presenti sulle linee di tiro cinesi tutte le medaglie in palio. Oro alla Danimarca di Sofie Louise Dam Marcussen e Mathias Bertrand Fullerton, capace di battere nella finalissima 156-155 il Messico di Andrea Maya Becerra Arizaga e Sebastian Garcia Flores. Bronzo invece andato appannaggio degli Stati Uniti, con Alexis Mercedes Ruiz e Curtis Lee Broadnax abili nel superare 157-155 la Corea del Sud di Yeeun Moon e Eunho Lee.

L’Italia, con Elisa Roner e Marco Bruno, si era fermata ai quarti di finale cedendo proprio alla Danimarca con lo score di 157-158.