Tiro alla fune, oro alla Gran Bretagna nella prova maschile dei World Games 2025. Svizzera sconfitta in finale

Spingere il più possibile per massimizzare il risultato. Lo spirito del tiro alla fune è un po’ questo, condiviso tra i componenti della propria squadra. Sono stata assegnate quest’oggi, presso il Dong’an Lake Sports Park Central Square di Chengdu (Cina), le prime medaglie di questa disciplina nei World Games 2025.

Nella prova a squadre maschile la Gran Bretagna ha fatto valere la propria tradizione, prevalendo nel confronto finale con la Svizzera. Un’affermazione sullo score di 3-0 che ha certificato la superiorità del team del Regno Unito, formato da Joe Birch, Dan Kenny, Will Lee, Pye Murphy, Dan Nichols, Leeboy Robinson, Jack Routley e da Gaz Shaw.

Poco da fare per gli elvetici, che comunque hanno terminato il loro percorso con un argento che è sicuramente rimarchevole. Più equilibrata la sfida per il bronzo tra la Germania e il Belgio, che ha visto il successo della formazione tedesca sul punteggio di 2-1.

Un match in cui i teutonici sono riusciti a prevalere con determinazione, piegando la resistenza dei propri rivali sul campo di gara. Domani e l’11 agosto si assegneranno le altre medaglie con il team femminili e misto coinvolti e lo spettacolo non mancherà di certo. Vedremo la squadra britannica si confermerà ancora una volta la guida.