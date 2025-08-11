Tiro alla fune, l’Italia sfiora una storica medaglia ai World Games. Titolo alla Svizzera

Spingere il più possibile per massimizzare il risultato. Lo spirito del tiro alla fune è un po’ questo, condiviso tra i componenti della propria squadra. Sono stata assegnate quest’oggi, presso il Dong’an Lake Sports Park Central Square di Chengdu (Cina), le medaglie nella prova a squadre mixed di questa disciplina nei World Games 2025.

Uomini e donne a comporre un team di otto elementi in cui si è dato tutto quello che si aveva. Italia in gioco e vicina a una storica medaglia che nel nostro Paese non ha una grande tradizione. Chiara Berto, Elvis Bortolin, Andrea Cia, Simone De Rossi, Giorgia Di Marco, Elena Gava, Lauretta Gobbo e Mauro Tonetto sono stati chiamati all’appello.

Azzurri che hanno iniziato il percorso con una sconfitta (3-0) contro la Svizzera, formazione decisamente forte che poi andrà a vincere la medaglia d’oro. A seguire, nel secondo incontro della fase preliminari c’è stato un pareggio (1-1) contro il team di Cina Taipei. I nostri portacolori sono stati battuti dal Belgio (0-3) nel terzo incontro e hanno conquistato la prima vittoria della prima fase (3-0) contro i Paesi Bassi. L’ultimo match è stato contro la Germania e il pari 1-1 ha stabilito l’accoppiamento per i due penultimi atti: Italia contro Svizzera e Belgio contro i teutonici.

La superiorità elvetica si è replicata allo stesso modo (3-0) e ci si è giocato il tutto per tutto contro i tedeschi per il bronzo. Sfortunatamente, nonostante il grande impegno profuso l’esito è stato negativo anche in questo caso (0-3). Pertanto a comporre la top-3 in questa prova sono state le rappresentative di Svizzera, Belgio e Germania.