Tiro alla fune, c’è anche l’Italia in una delle specialità dei World Games. Azzurri in grande crescita

Le discipline che non godono della ribalta olimpica e che non figurano nel programma dei Giochi si ritrovano a cadenza periodica in occasione dei World Games, competizione multisportiva nata nel 1981 e la cui dodicesima edizione andrà in scena a Chengdu (Cina) dal 7 al 17 agosto.

Il tiro alla fune è uno pilastri di questa manifestazione, anche se gode di un passato a cinque cerchi, visto che fu presente tra Parigi 1990 e Anversa 1920 (soltanto al maschile: due successi britannici, uno statunitense, uno svedese, uno tedesco e uno di una formazione mista). L’Italia fu presente nel 1920 e concluse al quinto posto.

Ai World Games 2025 si gareggerà in tre categorie: 500 kg femminile, 580 kg open e 640 kg maschile. L’Italia sarà presente nei 580 kg, dove gareggeranno anche Belgio, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Cina Taipei. Ai Mondiali disputati lo scorso anno, nella mista 580 kg fu la Svizzera a trionfare davanti al Belgio e alla Germania. L’Italia conquistò il bronzo nel 2023 alle spalle di Svezia e Paesi Baschi, dunque ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e provare a salire sul podio.