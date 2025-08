Tiro a volo, l’Italia chiude gli Europei con ottimi segnali in vista dei Mondiali

L’Italia chiude gli Europei senior 2025 di tiro a volo con un bottino di un oro, un argento ed un bronzo nelle specialità olimpiche e la consapevolezza di una squadra molto competitiva, che ha vinto tutte le classifiche a squadre, ricavate dalle qualificazioni individuali di trap e skeet.

La ciliegina sulla torta è sicuramente il trap maschile, con l’oro di Massimo Fabbrizi ed il bronzo di Mauro De Filippis, a cui si aggiunge il nono posto di Giovanni Pellielo, fermatosi ad un piattello dalla finale. Il movimento azzurro è in ottima salute e c’è abbondanza.

L’argento di Tammaro Cassandro, invece, impreziosisce il bilancio dello skeet azzurro, che registra anche il quarto posto di Simona Scocchetti, la quale nella finale femminile sfiora le medaglie. Non ci sono stati azzurri in finale, invece, nel trap femminile e nel trap misto.

Il bilancio azzurro, dunque, è più che positivo in vista del principale appuntamento di questa stagione post olimpica, ovvero i Mondiali di Atene, in Grecia, in programma dall’8 al 19 ottobre. L’epilogo stagionale, poi, arriverà con la Finale di Coppa del Mondo di Doha, in Qatar, dal 4 al 9 dicembre.