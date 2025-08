Tiro a volo, la Slovacchia vince nel trap misto agli Europei. Sessa/De Filippis noni

Cala il sipario sugli Europei senior 2025 di tiro a volo: a Chateauroux, in Francia, sede delle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’ultimo titolo assegnato è quello del trap a coppie miste, che tornerà ad essere specialità olimpica a Los Angeles 2028. Oro alla Slovacchia, argento alla Spagna e bronzo alla Francia, con le coppie italiane che si classificano nona e sedicesima.

Nella sfida per l’oro tra Slovacchia 1 di Erik Varga e Zuzana Rehak Stefecekova e Spagna 1 di Alberto Fernandez e Fatima Galvez si rende necessario shoot off dopo il 41-41 registrato al termine dei 50 piattelli regolamentari: a spuntarla sono gli slovacchi, approfittando dell’errore immediato degli iberici, vincendo per 2-0.

Nella finale per il bronzo, invece, l’epilogo arriva proprio all’ultimo piattello dei 50 previsti, con la Francia di Antonin Desert e Carole Cormenier che si impone di misura su Gran Bretagna 1 di Nathan Hales ed Ellie Seward, vincendo per 46-45.

Escono di scena nelle qualificazioni, infine, entrambe le coppie azzurre al via: Italia 2 di Erica Sessa e Mauro De Filippis si classifica nona con 142/150, mentre Italia 1 di Silvana Maria Stanco e Massimo Fabbrizi termina 16ma con 139/150.