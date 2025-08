Tiro a segno: un’Italia “Work in progress” saluta i Campionati Europei

Lavori in corso. Forse potrebbe essere questo il modo migliore per definire l’attuale squadra di tiro a segno azzurra, reduce dai Campionati Europei 2025 riservati alle distanze di 25 e 50 metri, rassegna in cui si è più che altro evidenziata la necessità della squadra tricolore di assestarsi per costruire un progetto solido in vista di Los Angeles 2028.

Nella carabina 3 posizioni 50 metri abbiamo assistito alla bella gara di Edoardo Bonazzi che, dopo aver staccato il pass per l’ultimo atto, ha centrato la settima posizione in finale, dove ha sfoggiato un rendimento altalenante. In campo femminile invece l’azzurra che ha ottenuto il miglior piazzamento è stata Sofia Ceccarello, accomodatasi al ventesimo posto.

Nella pistola automatica 25 metri si è invece dovuto accontentare dell’ottava moneta Riccardo Mazzetti, a sole due posizioni dalla Finale, più lontani inoltre Massimo Spinella ed Andrea Morassaut, rispettivamente tredicesimo e ventunesimo. I tre tiratori si sono poi dovuti accontentare della medaglia di legno nella prova a squadre, mentre le atlete della pistola sportiva (Cristina Magnani, Vittoria Toffalin e Chiara Giancamilli) hanno guadagnato la sesta piazza collettiva.

Questi risultati ci dicono che bisogna semplicemente avere pazienza. Per poter confezionare un percorso vincente, serve passare dalle competizioni più tortuose, andando a compiere quei piccoli passi necessari per puntare in alto. Servirà lavorare, ma la vista dall’alto sarà bellissima.