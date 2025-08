Thomas Ceccon si toglie un peso: “100 farfalla non preparati, tempo inatteso. Medaglia difficile, ma qualcosa può scappare…”

Thomas Ceccon si è qualificato per la finale dei 100 metri farfalla maschili dei Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia, che si stanno svolgendo a Singapore: l’azzurro ha chiuso il penultimo atto col quinto crono assoluto in 50″42, che è il nuovo record italiano. Ceccon ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD.

L’analisi della gara: “Va bene, sono contentissimo. Stavo già bene stamattina, volevo provare un 50″9 passando più forte, il passaggio è venuto, poi se fai questa virata forte, questa subacquea forte di ritorno, poi in teoria riesci anche a tornare. Di solito faccio fatica a tornare, sono comunque tornato in 27″1, che è molto forte“.

Le aspettative in vista della finale: “Domani ci riproviamo, sicuramente la lotta per le medaglie è molto difficile, anche se con 50″4 può scappare qualcosa, però ci sono i primi tre che secondo me sono davanti. Non so se lo rifarò più questo tempo, perché è veramente tanto forte“.

Ceccon si mostra sorpreso del crono nuotato: “Capita poche volte di entrare in gara e dire che non mi aspettavo di fare questo tempo, è chiaro che è una gara che non ho mai fatto da preparato, quindi è giusto anche così. Tutta questa facilità di nuotare nel 50 che c’è, mantenuta nei 100, ed esce fuori un 50″4 che è veramente molto forte, notevole“.