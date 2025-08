Thomas Ceccon fa mea culpa: “Sbagliare è umano, perseverare è diabolico…Avrei potuto nuotare 1:54 nei 200 dorso”

Thomas Ceccon aveva bisogno di rituffarsi in acqua dopo la spiacevole situazione che si è venuta a creare ieri nel corso delle batterie dei 200 dorso in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. L’azzurro, volendo ancora una volta controllare eccessivamente il suo sforzo, ha finito per bruciarsi da solo e il 17° tempo, primo degli esclusi nelle heat mattutine in una gara in cui avrebbe potuto fare bene, pesa nella testa del nostro portacolori.

E così i 100 farfalla sono stati la “gara di riserva” che serviva. Una buona prova per Ceccon nelle heat, concluse con l’undicesimo tempo di 51.36, a un decimo dal proprio personale. “Ho nuotato un tempo vicino al mio migliore. Mi piacerebbe essere in una finale di una gara che non avevo mai affrontato a livello internazionale. Il tempo va bene, essendo mattina. Mi sento in forma“, ha dichiarato l’azzurro a RaiSport HD.

Inevitabile tornare su quanto accaduto ieri: “Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Visti i tempi nuotati ieri in semifinale, posso dire che la medaglia sarebbe stata difficile, però credo che avrei potuto nuotare in 1:54 e mi sarebbe piaciuto farlo a prescindere da quello che avrei ottenuto. Oggi, quindi, apriamo un nuovo capitolo e mi sembra davvero incredibile essere in semifinale in questa gara e non nei 200 dorso“.

Vedremo quali saranno le prospettive di Ceccon in questa particolare specialità, ricordando il bronzo ottenuto nei 50 di questo stile, alle spalle del francese Maxime Grousset e dello svizzero Noè Ponti, tra i protagonisti anche su questa distanza.