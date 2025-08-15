Terence Atmane senza paura: “Penso che posso battere Sinner”

Ai microfoni di Tennis World Italia ha parlato il francese Terence Atmane, prossimo avversario di Jannik Sinner nella semifinale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: il transalpino, dopo 7 vittorie consecutive in Ohio, è fiducioso in vista del match in programma domani sera alle ore 21.00 italiane.

Il francese è consapevole di quanto fatto finora: “In questo momento è molto difficile spiegare come mi sento, sono molto fortunato ad essere arrivato fin qui. Sono in semifinale di un Masters 1000 ed entrerò nella top 100, questo significa molti soldi per me, qualcosa che mi sarà molto utile per sostenere la mia carriera“.

Il transalpino non si sente battuto in partenza contro il numero 1 del mondo: “Ora voglio lottare in semifinale, il lavoro non è ancora finito, credo di poter battere chiunque, ma anche che chiunque può battere me, questo è il tennis. Ovviamente penso di poter battere Jannik, altrimenti non sarei qui“.