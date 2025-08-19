Terence Atmane rinuncia alle qualificazioni degli US Open dopo l’exploit a Cincinnati

Terence Atmane non parteciperà agli US Open 2025. La grande rivelazione dell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati ha infatti scelto di rinunciare alle qualificazioni del quarto Slam stagionale, vedendo svanire l’unica opzione per poter entrare nel tabellone principale a Flushing Meadows nonostante l’enorme balzo in classifica effettuato grazie al risultato ottenuto sul cemento dell’Ohio.

Il giovane mancino francese, raggiungendo la semifinale (poi persa in due set contro Jannik Sinner) a Cincinnati, ha guadagnato infatti in un colpo solo ben 67 posizioni raggiungendo il nuovo best ranking da numero 69 ATP. Per sua sfortuna però l’entry list del main draw a New York era stata pubblicata già a metà luglio, quando si trovava fuori dalla top100.

Atmane era dunque rimasto escluso dall’accesso diretto al tabellone principale degli US Open, dovendo provare l’avventura delle qualificazioni per ambire ad un posto tra i 128 protagonisti del Major americano. Un infortunio lo ha costretto però a dare forfait, terminando in anticipo la tournée nordamericana e fissando l’ATP 250 di Chengdu (17-23 settembre) come prossimo torneo in agenda.