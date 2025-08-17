Terence Atmane loda Jannik Sinner: “E’ un alieno per due motivi e sulla carta Pokémon regalata…”

Jannik Sinner domani scenderà in campo per disputare la finale del Masters1000 di Cincinnati, opposto allo spagnolo Carlos Alcaraz. Un atto conclusivo particolarmente atteso in cui i primi due tennisti del mondo si confronteranno per conquistare l’ambito titolo in Ohio.

Nella giornata di ieri, Sinner si è imposto col punteggio di 7-6 (4) 6-2 contro il francese Terence Atmane, autentica sorpresa del torneo. Ancora una volta, l’altoatesino ha fatto vedere le sue qualità, non solo dal punto di vista tennistico ma soprattutto mentale, nell’interpretazione del tie-break del primo parziale e dei turni in risposta del secondo set.

In questa maniera, Jannik ha festeggiato il suo 24° compleanno e, da questo punto di vista, il transalpino è stato molto gentile nei suoi confronti. Prima della sfida infatti, mentre i due erano nel tunnel che avrebbe portato loro all’ingresso del Centrale, c’è stato un divertente siparietto: Atmane si è avvicinato al n.1 del ranking, regalandogli una carta Pokemon visto per la ricorrenza citata. Sinner sorpreso e compiaciuto dal gesto del suo avversario ha abbracciato in maniera spontanea il rivale.

Dopo la partita il francese ha spiegato quanto accaduto: “Ho fatto un’inaugurazione dei Pokémon a Toronto con Gaël Monfils e avevo un bellissimo Pikachu. Ho pensato che fosse il simbolo migliore dei Pokemon, quindi perché non regalargli un biglietto d’auguri per il suo compleanno? Sono felice di avergliela data perché è il mio mondo, quindi perché non condividerla con Jannik? È successo in modo naturale. Ho scelto la carta ieri sera prima di andare a letto. Mi sono ripromesso di dargliela prima della partita e di augurargli buona fortuna per la semifinale“, ha dichiarato ai microfoni.

In conferenza stampa, Atmane si è poi pronunciato sulle qualità dell’azzurro: “Dal punto di vista del tennis, è ancora giocabile. In seguito, è a livello fisico e mentale che assume un’altra dimensione. Anche solo vincere un punto richiede una concentrazione e un’energia molto intense. Penso che sia questo a fare la differenza tra un ragazzo come Sinner e un altro giocatore. Gli ho detto che farò del mio meglio per affrontarlo il più spesso possibile durante la mia carriera. Dovrò impegnarmi al massimo per essere al livello dei migliori“. Sui social il transalpino ha anche scritto in una storia: “Ho dato tutto quest’oggi, ma non è stato abbastanza al cospetto di un vero alieno“.