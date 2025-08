Tennis, Novak Djokovic sposta il torneo di Belgrado ad Atene

Cambio di programma nel calendario del tennis maschile. Il torneo ATP 250 di Belgrado, inizialmente previsto in Serbia dal 2 all’8 novembre 2025, si sposterà ad Atene. La decisione è arrivata dopo settimane di incertezze legate al difficile contesto politico serbo, aggravato dalle tensioni tra il Presidente Aleksander Vucic e i movimenti di protesta studenteschi sostenuti apertamente da Novak Djokovic. Il campione serbo, che ha un ruolo centrale nell’organizzazione del torneo, ha continuato in queste settimane a trovare una soluzione per lo spostamento del torneo e così è arrivata la decisione di Atene.

La Grecia non disputata un torneo di tennis professionistico addirittura dal 1994 e questo nuovo torneo ATP può far riaccendere l’attenzione per il tennis in una nazione che ha sicuramente in Stefanos Tsitsipas il suo principale ambasciatore a livello internazionale.

Il torneo verrà disputato proprio poco prima delle ATP Finals di Torino e potrebbe essere l’occasione per quei giocatori che cercano ancora dei punti necessari per entrare tra i migliori otto. La sede del torneo, che avrà il nome di Hellenic Championship, sarà una delle cattedrali del basket europeo, visto che si svolgerà all’OAKA Arena, la casa del Panathinaikos.

Questo il comunicato del comitato organizzatore del torneo: “L’ATP 250 Hellenic Championship è organizzato dal team di esperti che ha già curato nove tornei internazionali a Belgrado. Quest’ultimo progetto si basa su tale esperienza e i preparativi sono già a buon punto per garantire un evento di livello mondiale nella storica città di Atene”.