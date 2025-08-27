Tabellone Mondiali volley femminile 2025: accoppiamenti dagli ottavi alla finale, orari, tv, streaming

Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2025 di volley femminile e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, con tutti gli accoppiamenti dagli ottavi fino alla finale. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e le migliori sedici formazioni del Pianeta sono rimaste in corsa nell’evento che si sta disputando in Thailandia.

Tutti gli incontri si disputeranno a Bangkok: gli ottavi di finale andranno in scena tra venerdì 29 agosto e lunedì 1° settembre, i quarti di finale avranno luogo tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, le semifinali si giocheranno sabato 6 settembre, mentre gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie sono programmati per domenica 7 settembre. L’Italia ha concluso la Pool B al primo posto dopo aver regolato Slovacchia, Cuba e Belgio, meritandosi così l’incrocio con la seconda classificata della Pool G.

La nostra Nazionale, presentatasi in terra asiatica da Campionessa Olimpica e con il chiaro obiettivo di alzare al cielo il trofeo, se la dovrà vedere con la Germania. Si preannuncia un testa a testa decisamente impegnativo per le azzurre, che partiranno comunque con i favori del pronostico e puntano a raggiungere i quarti di finale, dove incrocerebbero la vincente della sfida tra il Belgio e la Polonia. Ci sarà un rivincita con le Yellow Tigers o uno scontro con una nuova avversaria?

Proiettandosi verso una potenziale semifinale, Anna Danesi e compagne potrebbero doversela vedere con una tra Brasile e Cina: le verdeoro e le asiatiche partiranno favorite contro la Repubblica Dominicana e la Francia prima di un annunciato scontro diretto. Dall’altra parte del tabellone, invece, la Serbia dovrà fare i conti con l’Olanda e il Giappone sarà chiamato al derby con la Thailandia, le due vincenti si incroceranno ai quarti di finale. La Turchia non dovrebbe avere particolari problemi contro la Slovenia e tutto lascia pensare a un quarto di finale contro gli USA, che prima dovranno avere la meglio sul Canada.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley femminile, dagli ottavi alla finale. Tutte le partite dell’Italia e altri incontri selezionati saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (rete esatte da definire) e in diretta streaming su Rai Play; tutte le partite saranno in diretta streaming su VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport per le sfide dell’Italia. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

TABELLONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Gli orari dettagliati dei vari incontri verranno definiti nelle prossime ore.

OTTAVI DI FINALE

Paesi Bassi vs Serbia

Giappone vs Thailandia

USA vs Canada

Turchia vs Slovenia

Italia vs Germania

Belgio vs Polonia

Brasile vs Repubblica Dominicana

Cina vs Francia

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Vincente Paesi Bassi-Serbia vs Vincente Giappone-Thailandia

Quarto di finale 2: Vincente Italia-Germania vs Vincente Belgio-Polonia

Quarto di finale 3: Vincente Brasile-Repubblica Dominicana vs Vincente Cina-Francia

Quarto di finale 4: Vincente USA-Canada vs Vincente Turchia-Slovenia

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

FINALI

Finale per il bronzo: Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

Finale per l’oro: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

OTTAVI DI FINALE

Venerdì 29 agosto (una partita alle ore 12.00 e l’altra alle ore 15.30)

Paesi Bassi vs Serbia

Giappone vs Thailandia

Sabato 30 agosto (una partita alle ore 12.00 e l’altra alle ore 15.30)

Italia vs Germania

Belgio vs Polonia

Domenica 31 agosto (una partita alle ore 12.00 e l’altra alle ore 15.30)

Brasile vs Repubblica Dominicana

Cina vs Francia

Lunedì 1° settembre (una partita alle ore 12.00 e l’altra alle ore 15.30)

USA vs Canada

Turchia vs Slovenia

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 3 settembre (una partita alle ore 12.00 e l’altra alle ore 15.30)

Quarto di finale 1: Vincente Paesi Bassi-Serbia vs Vincente Giappone-Thailandia

Quarto di finale 2: Vincente Italia-Germania vs Vincente Belgio-Polonia

Giovedì 4 settembre (una partita alle ore 12.00 e l’altra alle ore 15.30)

Quarto di finale 3: Vincente Brasile-Repubblica Dominicana vs Vincente Cina-Francia

Quarto di finale 4: Vincente USA-Canada vs Vincente Turchia-Slovenia

SEMIFINALI

Sabato 6 settembre (una partita alle ore 10.30 e l’altra alle ore 14.30)

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

FINALI

Domenica 7 settembre

10.30 Finale per il bronzo

14.30 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire sulle reti Rai (canali esatti da determinare), gratis e in chiaro:

Diretta streaming: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire su Rai Play, gratis; DAZN per le partite dell’Italia e incontri da selezionare, per gli abbonati; VBTV per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per gli incontri dell’Italia.