Tabellone doppio maschile US Open 2025: Bolelli/Vavassori nel quarto dei numeri 1 Cash/Glasspool

Sorteggiato l’ultimo dei tabelloni senior degli US Open, quello relativo al doppio maschile, che inizierà il proprio cammino non quest’oggi, ma domani. Una coppia azzurra è al via, quella usualmente composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ma ci sono anche due altri italiani sparsi: Luciano Darderi, insieme all’australiano Tristan Schoolkate, e Mattia Bellucci, la cui accoppiata con l’ungherese Fabian Marozsan non è isolata.

Concentrandosi su Bolelli/Vavassori, stavolta il cammino pare, almeno per i primi due turni, meno tortuoso del dovuto. Esordio con la coppia spagnola Pedro Martinez/Jaume Munar, poi ostacolo più importante, ma meno terribile di altri visti in fasi iniziali di altri tornei, costituito da Cash/Tracy o da Arneodo/Bopanna. L’obiettivo è come minimo di arrivare a Gonzalez/Molteni (ma agli argentini è andata male: Gonzalez/Krajicek sono tutt’altro che soft come esordio).

Il quarto è quello dei numeri 1 del seeding, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, e proprio da quella parte c’è un altro primo turno da cerchiare: Matos/Melo contro Dodig/Jamie Murray. Almeno una coppia di peso saluterà subito. Finiscono nella parte alta Heliovaara/Patten.

Nella parte bassa Arevalo/Pavic sembrano destinati a un terzo turno non facile contro gli australiani Ebden/Thompson, ma da quelle parti c’è anche il duo britannico Salisbury/Skupski. Strada non facile anche per i numeri 4, i tedeschi Krawietz/Puetz.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE US OPEN 2025

Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Erler (AUT)/Galloway (USA)

Fearnley (GBR)/Majchrzak (POL)-Schnaitter (GER)/Wallner (GER)

Matos (BRA)/Melo (BRA)-Dodig (CRO)/J. Murray (GBR)

Goransson (SWE)/Verbeek (NED)-Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) [15]

Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) [10]-Gonzalez (MEX)/Krajicek (USA)

Arribage (FRA)/Bonzi (FRA)-Darderi (ITA)/Schoolkate (AUS)

Arneodo (MON)/Bopanna (IND)-Cash (USA)/Tracy (USA)

P. Martinez (ESP)/Munar (ESP)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]

Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]-Frantzen (GER)/Haase (NED)

Luz (BRA)/Olivetti (FRA)-Mannarino (FRA)/Ruusuvuori (FIN) [PR]

Etcheverry (ARG)/Ugo Carabelli (ARG)-Dzumhur (BIH)/Kovacevic (USA)

Bellucci (ITA)/Marozsan (HUN)-Arends (NED)/Johnson (GBR) [13]

Cabral (POR)/Miedler (AUT) [12]-Barrientos (COL)/Lammons (USA)

Pavlasek (CZE)/Zielinski (POL)/Behar (URU)/Vliegen (BEL)

McDonald (USA)/Quinn (USA) [WC]-Hilderbrand (USA)/Trhac (USA) [WC]

Kecmanovic (SRB)/Medjedovic (SRB)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [5]

Harrison (USA)/King (USA) [8]-Altmaier (GER)/L. D. Martinez (VEN)

Bublik (KAZ)/Demoliner (BRA)-Romboli (BRA)/Smith (AUS)

Ho (TPE)/Jebens (GER)-Boyer (USA)/Nava (USA) [WC]

Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA)-Mektic (CRO)/Ram (USA) [11]

Bhambri (IND) [14]/Venus (NZL)-Giron (USA)/Tien (USA)

Borges (POR)/Rinderknech (FRA)-Holt (USA)/Smith (USA) [WC]

Williams (USA)/Winegar (USA) [WC]-Nouza (CZE)/Rikl (CZE)

Mahut (FRA)/Mpetshi Perricard (FRA) [PR]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [4]

Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [6]-Goldhoff (USA)/Stalder (USA) [WC]

Goffin (BEL)/Muller (FRA)-Exsted (USA)/Woestendick (USA) [WC]

Balaji (IND)/Bollipalli (IND)-Kirkov (USA)/Stevens (USA)

Hijikata (AUS)/Pel (NED)-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [9]

Ebden (AUS)/Thompson (AUS) [16]-F. Cerundolo (ARG)/Gomez (ARG)

Peers (AUS)/Withrow (USA)-Bergs (BEL)/Collignon (BEL)

Romios (AUS)/Seggerman (USA)-Machac (CZE)/Vocel (CZE)

Hidalgo (ECU)/Kadhe (IND)-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [2]