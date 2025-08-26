Sfuma il sogno di Venus Williams: a 45 anni viene sconfitta da Muchova all’esordio agli US Open

A 45 anni, 2 mesi e 9 giorni Venus Williams ce l’ha messa davvero tutta, ma è Karolina Muchova ad avanzare al secondo turno del tabellone femminile degli US Open 2025. La californiana, nonostante il supporto di un Arthur Ashe Stadium quasi gremito, si deve inchinare alla numero 11 del seeding che, come ampiamente previsto e preventivabile, è cresciuta alla distanza, quando le forze della sette-volte vincitrice di un torneo del Grande Slam hanno iniziato a svanire. Punteggio finale di 6-3 2-6 6-1 in 2 ore e un minuto di gioco. Con questo risultato la tennista ceca stacca il pass per il secondo turno di Flushing Meadows dove incontrerà la vincente della sfida tra la romena Cirstea e l’argentina Sierra.

LA PARTITA

Pronti, via ed è subito break. Muchova, infatti, toglie immediatamente la battuta alla padrona di casa che appare decisamente bloccata dalla tensione. Ma, proprio mentre la ceca sembrava pronta a dominare la scena, sul 2-0 arriva immediato il contro-break di Venus che, al termine di un game lungo, si rimette in carreggiata. Si arriva così al 3-3 del primo set quando, nel miglior momento della maggiore delle sorelle Williams, Muchova alza il proprio livello e centra un nuovo break. Si va sul 4-3, quindi 5-3 senza alcun patema, prima dell’ennesimo break per la ceca che chiude il primo set sul 6-3 in 48 minuti di gioco.

Tutto già finito? Tutto indirizzato? Assolutamente no. Venus Williams, infatti, cambia marcia nel secondo set. Si aggrappa sempre più al suo servizio e inizia a crederci. Subito break nel primo game, quindi punteggio che segue i turni di battuta fino al 4-2. A quel punto, infatti, la tennista classe 1980 toglie di nuovo il servizio alla rivale e vola sul 5-2. Alla prima occasione la statunitense chiude i conti e si aggiudica il secondo set con il punteggio di 6-2 in 41 minuti di gioco.

L’Arthur Ashe Stadium è sempre più nel vivo del match, ma l’inizio del terzo parziale è tutto di marca-Muchova che, dopo aver tenuto agevolmente il primo gioco, toglie subito il servizio a Venus, volando sul 3-0. La padrona di casa reagisce e si porta sul 3-1 provando a mettere pressione alla ceca. Si va ai vantaggi nel quinto gioco ma Muchova non sbaglia e sale sul 4-1. Il livello di gioco si alza ulteriormente. La nativa di Lynwood ce la mette tutta, ma la ceca le toglie di nuovo la battuta e, sul 5-1, vede il successo. Non trema il braccio alla tennista di Olomuc che, con uno schiaffo al volo, mette i titoli di coda all’incontro con il punteggio di 6-1 in 32 minuti.

Le statistiche della partita: Muchova ha vinto il computo degli aces per 7-4, mentre Venus ha, suo malgrado, dominato la statistica dei doppi falli. Ben 10 contro 2. Punti vinti con la prima di servizio 79%-74% per la ceca. Con la seconda si scende a 33 contro 30. Palle break salvate: Williams 7 su 12, Muchova 4 su 7. Vincenti: 25-24 per la ceca. Errori non forzati 19 per Muchova, 24 per Venus. A rete, invece, Muchova chiude con 9 punti su 13 discese, contro gli 11 su 17 della statunitense.