Surf, Jack Robinson e Molly Picklum vincono il Lexus Tahiti Pro. 9° Leonardo Fioravanti

Calato il sipario sull’undicesimo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il Lexus Tahiti Pro, di scena Teahupoʻo (Polinesia francese), sede delle gare alle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa sono stati Jack Robinson e Molly Picklum.

Robinson si è reso protagonista di un percorso di altissimo livello, mettendo in mostra punteggio a sfiorare la perfezione. Si pensi al 9.50 ottenuto con la prima onda nella finale che l’ha visto opposto all’americano Griffin Colapinto. Alla fine della fiera, l’aussie si è imposto col punteggio di 16.90, rispetto al 13.67 di Colapinto. Per l’australiano si tratta del secondo successo stagionale dopo quello nel Rip Curl Pro Bells Beach presented by Bonsoy. Un riscontro che gli permette di guadagnare quattro posti (n.4), in un ranking mondiale comandato dal brasiliano Yago Dora.

Per quanto concerne Leonardo Fioravanti, l’azzurro è stato eliminato negli ottavi di finale, dopo aver disputato un ottimo opening round, precedendo i due brasiliani Joao Chianca e Filipe Toledo. Negli ottavi c’è stato lo stop imposto dallo statunitense Crosby Colapinto, in grado di fare meglio di Leo di pochi centesimi di punto. L’americano si è imposto con 9.34, rispetto al 9.20 del nostro portacolori. Un risultato comunque che conferma la top-10 del surfistra tricolore (n.9 della classifica mondiale).

Venendo al circuito femminile, è arrivata l’affermazione di Picklum, sempre più in vetta alla graduatoria del Tour. Dopo essersi imposta nel nono round a Rio de Janeiro, l’australiana ha fatto la voce grosse sulle onde di Tahiti, dominando letteralmente la finale contro l’americana Caitlin Simmers. L’aussie ha festeggiato il successo con lo score di 17.56, rispetto al 4.94 della rivale.