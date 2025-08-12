Superbike, tre delle quattro piste rimanenti aiutano Bulega? Razgatlioglu ha individuato due “Swing Tracks”

Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega sono separati da 26 punti nella classifica generale del Mondiale Superbike. Mancano quattro weekend al termine della stagione. Dunque, al cambio, ci sono ancora 248 punti sul piatto fra Magny-Cours, Aragon, Estoril e Jerez de la Frontera. Quattro autodromi molto diversi tra loro, destinati a eleggere il Campione del Mondo 2025.

Il turco ha ribaltato i rapporti di forza, centrando 11 vittorie e 1 secondo posto nelle ultime 12 gare. Viceversa, nello stesso periodo, l’italiano ha conseguito 1 successo, 9 piazze d’onore e due sanguinosi “zero”. Uno per un incidente in cui lui era incolpevole, l’altro per un errore strategico in condizioni cangianti. Dal +31 successivo al round di Cremona si ritrova in una situazione sostanzialmente opposta.

Secondo l’anatolico, il periodo a lui favorevole è dovuto al fatto di aver corso su piste amiche, soprattutto Donington e Portimao. Toprak ha però detto di aspettarsi di soffrire ad Aragon (considerato un contesto estremamente favorevole a Ducati) e di essere certo di dover correre in difesa sia a Magny-Cours che all’Estoril.

Proprio sul round francese e su quello lusitano è fissato il mirino di Razgatlioglu. Li ritiene gli “Swing Tracks” della lotta per il Mondiale 2025 (un po’ come nelle elezioni presidenziali americane esistono gli Swing States, quelli decisivi per approdare alla Casa Bianca). Vincere lì, significa portare l’Iride dalla sua parte. Al contrario, il Mondiale potrebbe prendere la strada dell’Emilia Romagna.

Bulega, dal canto suo, non si è espresso. Per lui sarà fondamentale essere in grado di trovare l’assetto migliore per la sua moto sin dal venerdì. È stata questa difficoltà nella ricerca del set-up, emersa nelle ultime quattro tappe, a tramutarlo da lepre a inseguitore. Se l’avversario dovesse avere ragione nelle sue considerazioni, la rimonta è però possibile. Sin dalla Francia, che potrebbe avere un peso specifico enorme nell’economia della sfida iridata 2025.