Superbike, nel 2026 non si correrà d’estate. Il calendario del prossimo Mondiale lascia perplessi

La Superbike ha svelato il calendario del Mondiale 2026. Per il momento, il programma è ancora bollato come “provvisorio”, ma è probabile che l’attuale struttura della stagione possa diventare definitiva. Non ci sono novità legate ai tracciati, solo cambiamenti nelle date di alcune tappe. Dinamica che, alla luce di quanto comunicato, genera perplessità e riflessioni.

Andiamo con ordine. Il primo quarto di stagione è un copia-incolla del 2025. Si comincia dall’Australia a fine febbraio con una sorta di prologo, poiché passerà un mese abbondante prima del successivo round di Portimao (fine marzo). A metà aprile si andrà, poi, ad Assen.

La prima modifica è legata alla collocazione del round ungherese. Il Balaton Park sarà anticipato a inizio maggio, in maniera tale da rendere più ergonomico il trasferimento in Cechia, a Most (confermata invece a metà maggio), in quella che sarà a tutti gli effetti la fase mitteleuropea della stagione.

A fine maggio appuntamento in Aragona, anticipata di quattro mesi rispetto al 2025. A seguire la prima delle due tappe italiane, quella di Misano Adriatico (12-14 giugno), la quale avrà esattamente la stessa collocazione della stagione corrente.

Poi, la sorpresa. L’estate sarà praticamente vuota! Il settimo round sarà a Donington, nel cuore di luglio, dopodiché, l’appuntamento successivo sarà quello di Magny-Cours, ma solo a inizio settembre! Infine, trittico mediterraneo con Cremona (posticipata a fine settembre) e nuovo copia-incolla del 2025 per il gran finale iberico previsto a ottobre fra Estoril e Jerez de la Frontera.

È evidente come questo calendario generi più di una perplessità. Come detto, i mesi estivi saranno sostanzialmente privi di competizioni. Una categoria boccheggiante dal punto di vista della visibilità mediatica, può permettersi di non gareggiare praticamente mai per ben tre mesi? Peraltro quelli in cui gli appassionati vanno in ferie, avendo più tempo libero a disposizione? La risposta pare scontata, ma evidentemente se il management della Superbike si è mosso in questo modo, avrà avuto le sue ragioni.

SUPERBIKE – CALENDARIO 2026

1) PHILLIP ISLAND (Australia), 20-22 febbraio

2) PORTIMAO (Portogallo), 27-29 marzo

3) ASSEN (Paesi Bassi), 17-19 aprile

4) BALATON PARK (Ungheria), 1-3 maggio

5) MOST (Cechia), 15-17 maggio

6) ARAGON (Spagna), 29-31 maggio

7) MISANO (Italia), 12-14 giugno

8) DONINGTON (Regno Unito), 10-12 luglio

9) MAGNY-COURS (Francia), 4-6 settembre

10) CREMONA (Italia), 25-27 settembre

11) ESTORIL (Portogallo), 9-11 ottobre

12) JEREZ (Spagna), 16-18 ottobre

N.B. : per ora il calendario è definito “provvisorio”. Si vedrà se vi saranno cambiamenti nelle prossime settimane.