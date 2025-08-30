Stella Nervini: “Velasco mi ha detto: ‘Chi se ne frega, vai e tira’. Sono una spugna”

Stella Nervini ha messo a segno 11 punti e ha contributo da assoluta protagonista alla vittoria dell’Italia contro la Germania negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Seconda marcatrice della Nazionale nella prima sfida da dentro o fuori alle spalle di Paola Egonu (21) ed eccellente apporto offerto in difesa, a dimostrazione di una caratura tecnica davvero rimarchevole.

La schiacciatrice, che si sta confermando come una delle sorprese più belle di questa estate tricolore (sta giocando al posto dell’infortunata Alice Degradi), si è soffermata sul momento di difficoltà riscontrato durante l’incontro ai microfoni della Rai: “Ho avuto un passaggio a vuoto, non lo nego. Sono molto contenta di esserne uscita bene. Julio mi ha detto: ‘Sei giovane, devi essere spensierata. Chi se ne frega, vai e tira!’. Così ho fatto ed è andata bene“.

L’attaccante ha poi analizzato la partita dal punto di vista tecnico: “Non è stato facile, loro sono entrate in campo nel primo set molto agguerrite ed è stato complicate. Anche nel secondo siamo state sotto. Credo che questa partita l’abbiamo vinta soprattutto con la testa. Nel terzo set abbiamo imposto il nostro ritmo e loro non sono riuscite a reggere il confronto. A muro sappiamo di poter fare paura, tocchiamo tantissimo ma ogni tanto di perdiamo nel collegamento muro-difesa: bisogna stare più alte, pronte a leggere le traiettorie lunghe“.

Stella Nervini ha poi concluso non nascondendo le proprie emozioni: “Sto cercando di essere una spugna, di assorbire tutto quello che posso: questo è il mio primo Mondiale con la Nazionale seniores e voglio soprattutto divertirmi. Julio ce lo dice sempre, anche nello spogliatoio e partite come queste non vanno vissute con troppa preoccupazione: sappiamo di essere forti e dobbiamo restare tranquille“.