Stefanos Tsitsipas fa dell’ironia sul match Sinner-Auger Aliassime: “Il tennis senza emozioni è solo esercizio fisico con attrezzatura costosa”

Un match a senso unico quello tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, quarto di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il n.1 del mondo ha completamente affossato il canadese, contro cui non aveva mai vinto nei precedenti. Scontri diretti piuttosto datati e la differenza rispetto alla sfida del 2022 si è vista moltissimo.

Sinner si è imposto col punteggio di 6-0 6-2, al cospetto di un Auger-Aliassime molto falloso, anche perché non in grado di contrapporsi alla solidità del suo rivale. Uno show, però, senza pathos e di questo ha parlato in uno messaggio su X Stefanos Tsitsipas.

“Il tennis senza emozioni è solo esercizio fisico con attrezzatura costosa”, ha postato il tennista greco.

See more Tennis without drama is just cardio with expensive equipment. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 14, 2025

Una frase che ha subito scatenato un acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori sui social. C’è chi l’ha interpretata come una critica al confronto, privo per l’appunto di spunti, e chi invece ha visto un riferimento proprio allo stile perfetto di Sinner, sempre ben focalizzato e imperturbabile, non lasciandosi mai condizionare più di tanto da quello che lo circonda.

Alla prova dei fatti, Jannik continua a fare risultati a prescindere poi dal gradimento dei “puristi” della pratica con racchetta e pallina.