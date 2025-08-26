Ciclismo
Startlist cronometro a squadre Vuelta a España 2025, Figueres-Figueres: orari di partenza, pettorali, tv, streaming
Mercoledì 27 agosto prenderà il via la quinta tappa della Vuelta a España 2024, terzo e ultimo Grande Giro della stagione. A tenere banco sarà una cronometro a squadre di 24,1 km con partenza e arrivo a Figueres. Lungo un tracciato quasi completamente pianeggiante, con qualche rara ondulazione, saranno favorite le compagini che potranno contare su grandi passisti, in grado di sviluppare velocità elevate.
Prova contro il tempo che rappresenterà un test di verifica importante per gli uomini di classifica, dal momento che potrebbe creare i primi grandi distacchi tra colori i quali sono in lizza per la conquista della maglia rossa. Una graduatoria che vede in testa il francese David Gaudu, della Groupama – FDJ, che per questo partirà per ultima in questa crono. Il transalpino precede per la somma dei piazzamenti il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), mentre in terza posizione troviamo Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
Il corridore italiano confida nella propria squadra per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Sarà interessante capire anche cosa faranno la Red Bull – BORA – hansgrohe con Giulio Pellizzari tra le sue fila e la Bahrain – Victorious con Antonio Tiberi, senza dimenticarsi della INEOS Grenadiers con Filippo Ganna.
La prima squadra partirà alle ore 16.37 e l’ultima arriverà attorno alle ore 18.30. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato della cronometro a squadre della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa.
CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025
Mercoledì 27 agosto
Ore 16.37 partenza prima squadra
Ore 18.30 (circa) arrivo ultima squadra
STARTLIST CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025
1. 16:37:00 – LOTTO
2. 16:41:00 – ALPECIN-DECEUNINCK
3. 16:45:00 – TEAM PICNIC POSTNL
4. 16:49:00 – INTERMARCHÉ – WANTY
5. 16:53:00 – COFIDIS
6. 16:57:00 – TEAM JAYCO ALULA
7. 17:01:00 – LIDL-TREK
8. 17:05:00 – Q36.5 PRO CYCLING TEAM
9. 17:09:00 – EF EDUCATION – EASYPOST
10. 17:13:00 – BURGOS-BURPELLET-BH
11. 17:17:00 – ARKEA-B&B HOTELS
12. 17:21:00 – CAJA RURAL-SEGUROS RGA
13. 17:25:00 – MOVISTAR TEAM
14. 17:29:00 – DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
15. 17:33:00 – INEOS GRENADIERS
16. 17:37:00 – BAHRAIN VICTORIOUS
17. 17:41:00 – ISRAEL – PREMIER TECH
18. 17:45:00 – RED BULL – BORA – HANSGROHE
19. 17:49:00 – SOUDAL QUICK-STEP
20. 17:53:00 – XDS ASTANA TEAM
21. 17:57:00 – UAE TEAM EMIRATES XRG
22. 18:01:00 – TEAM VISMA | LEASE A BIKE
23. 18:05:00 – GROUPAMA-FDJ
PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.