Sport olimpici: il calendario e le date di tutti i Mondiali da metà agosto ad ottobre
Saranno molti gli sport olimpici che nei prossimi due mesi e mezzo vedranno disputarsi i relativi Mondiali, e l’Italia sarà spesso protagonista, non soltanto con i propri atleti, ma anche in qualità di Paese ospitante: la rassegna iridata di canoa velocità si terrà a Milano, mentre la vela terrà banco in Sardegna.
Ad agosto spazio a canoa velocità, ginnastica ritmica, badminton e volley femminile, con quest’ultima rassegna che si esaurirà a settembre, mente in cui toccherà a mountain bike, boxe, tiro con l’arco, volley maschile, atletica, lotta, skateboard (street), arrampicata sportiva, canottaggio, ciclismo e vela (formula kite).
Ad ottobre, oltre alla conclusione della formula kite di vela, ci sarà spazio per canoa slalom, sollevamento pesi, vela (Nacra 17 e 49er/49er FX), pentathlon, tiro a volo, triathlon (con le Finali delle World Championships Series), ginnastica artistica, ciclismo su pista e taekwondo.
MONDIALI SPORT OLIMPICI FINO A FINE OTTOBRE 2025
20-24 agosto CANOA VELOCITA’ – Milano (Italia)
20-24 agosto GINNASTICA RITMICA – Rio de Janeiro (Brasile)
22 agosto-7 settembre VOLLEY FEMMINILE – Sedi varie (Thailandia)
25-31 agosto BADMINTON – Parigi (Francia)
2-14 settembre MOUNTAIN BIKE – Valais (Svizzera)
4-14 settembre BOXE – Londra (Inghilterra)
5-12 settembre TIRO CON L’ARCO – Gwangju (Corea del Sud)
12-28 settembre VOLLEY MASCHILE – Sedi varie (Filippine)
13-21 settembre ATLETICA – Tokyo (Giappone)
13-21 settembre LOTTA – Zagabria (Croazia)
13-21 settembre SKATEBOARD – Street – Beidahe (Cina)
21-28 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA – Seul (Corea del Sud)
21-28 settembre CANOTTAGGIO – Shanghai (Cina)
21-28 settembre CICLISMO – Kigali (Rwanda)
27 settembre-5 ottobre VELA – Formula kite – Quartu Sant’Elena (Italia)
1-6 ottobre CANOA SLALOM – Penrith (Australia)
2-11 ottobre SOLLEVAMENTO PESI – Førde (Norvegia)
7-12 ottobre VELA – Nacra 17 – Cagliari (Italia)
7-12 ottobre VELA – 49er e 49er FX Cagliari (Italia)
8-12 ottobre PENTATHLON – Antalya (Turchia)
8-19 ottobre TIRO A VOLO – Atene (Grecia)
15-19 ottobre TRIATHLON – World Championships Series Finals – Wollongong (Australia)
19-25 ottobre GINNASTICA ARTISTICA – Giacarta (Indonesia)
22-26 ottobre CICLISMO SU PISTA – Santiago del Cile (Cile)
24-30 ottobre TAEKWONDO – Wuxi (Cina)