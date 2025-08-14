Sport olimpici: il calendario e le date di tutti i Mondiali da metà agosto ad ottobre

Saranno molti gli sport olimpici che nei prossimi due mesi e mezzo vedranno disputarsi i relativi Mondiali, e l’Italia sarà spesso protagonista, non soltanto con i propri atleti, ma anche in qualità di Paese ospitante: la rassegna iridata di canoa velocità si terrà a Milano, mentre la vela terrà banco in Sardegna.

Ad agosto spazio a canoa velocità, ginnastica ritmica, badminton e volley femminile, con quest’ultima rassegna che si esaurirà a settembre, mente in cui toccherà a mountain bike, boxe, tiro con l’arco, volley maschile, atletica, lotta, skateboard (street), arrampicata sportiva, canottaggio, ciclismo e vela (formula kite).

Ad ottobre, oltre alla conclusione della formula kite di vela, ci sarà spazio per canoa slalom, sollevamento pesi, vela (Nacra 17 e 49er/49er FX), pentathlon, tiro a volo, triathlon (con le Finali delle World Championships Series), ginnastica artistica, ciclismo su pista e taekwondo.

MONDIALI SPORT OLIMPICI FINO A FINE OTTOBRE 2025

20-24 agosto CANOA VELOCITA’ – Milano (Italia)

20-24 agosto GINNASTICA RITMICA – Rio de Janeiro (Brasile)

22 agosto-7 settembre VOLLEY FEMMINILE – Sedi varie (Thailandia)

25-31 agosto BADMINTON – Parigi (Francia)

2-14 settembre MOUNTAIN BIKE – Valais (Svizzera)

4-14 settembre BOXE – Londra (Inghilterra)

5-12 settembre TIRO CON L’ARCO – Gwangju (Corea del Sud)

12-28 settembre VOLLEY MASCHILE – Sedi varie (Filippine)

13-21 settembre ATLETICA – Tokyo (Giappone)

13-21 settembre LOTTA – Zagabria (Croazia)

13-21 settembre SKATEBOARD – Street – Beidahe (Cina)

21-28 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA – Seul (Corea del Sud)

21-28 settembre CANOTTAGGIO – Shanghai (Cina)

21-28 settembre CICLISMO – Kigali (Rwanda)

27 settembre-5 ottobre VELA – Formula kite – Quartu Sant’Elena (Italia)

1-6 ottobre CANOA SLALOM – Penrith (Australia)

2-11 ottobre SOLLEVAMENTO PESI – Førde (Norvegia)

7-12 ottobre VELA – Nacra 17 – Cagliari (Italia)

7-12 ottobre VELA – 49er e 49er FX Cagliari (Italia)

8-12 ottobre PENTATHLON – Antalya (Turchia)

8-19 ottobre TIRO A VOLO – Atene (Grecia)

15-19 ottobre TRIATHLON – World Championships Series Finals – Wollongong (Australia)

19-25 ottobre GINNASTICA ARTISTICA – Giacarta (Indonesia)

22-26 ottobre CICLISMO SU PISTA – Santiago del Cile (Cile)

24-30 ottobre TAEKWONDO – Wuxi (Cina)