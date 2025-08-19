Sorteggio US Open 2025: le teste di serie che può trovare Sinner turno per turno. Chi sperare e chi evitare. E le mine vaganti…

Giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York) andrà in scena il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione. Il main draw prenderà forma e Jannik Sinner, n.1 del mondo e detentore del titolo dell’anno passato, sarà a conoscenza di quello che lo aspetta per portarsi a casa nuovamente il trofeo.

La concorrenza sarà agguerrita. Carlos Alcaraz vorrà contendere lo scettro e togliersi la soddisfazione di strappare il primato della graduatoria mondiale al pusterese. Ci sono serie possibilità, infatti, che un’eventuale sfida nell’atto conclusivo non metterà in palio solo il Major, ma anche la vetta del ranking ATP.

Altri competitors qualificati saranno il tedesco Alexander Zverev, gli americani Taylor Fritz (finalista l’anno scorso) e Ben Shelton, il semifinalista dall’anno passato, Jack Draper, e il serbo Novak Djokovic, desideroso di dimostrare di essere ancora in grado di far suo un torneo di questo genere.

Insidie che poi ci potrebbero essere fin dai primi turni, considerando i tennisti al di fuori delle teste di serie. I nomi che vengono in mente sono quelli dell’australiano Alexei Popyrin, del brasiliano Joao Fonseca, dell’americano Reilly Opelka, degli esperti Marin Cilic e Gael Monfils, senza dimenticare lo scomodo francese Adrian Mannarino. Di seguito i vari scenari:

TESTE DI SERIE US OPEN 2025

Seed Name Seeding Ranking Entry Ranking 1 Jannik Sinner 1 1 2 Carlos Alcaraz 2 2 3 Alexander Zverev 3 3 4 Taylor Fritz 4 4 5 Jack Draper 5 5 6 Ben Shelton 6 9 7 Novak Djokovic 7 6 8 Alex de Minaur 8 12 9 Karen Khachanov 9 17 10 Lorenzo Musetti 10 7 11 Holger Rune 11 8 12 Casper Ruud 12 13 13 Daniil Medvedev 13 14 14 Tommy Paul 14 16 15 Andrey Rublev 15 10 16 Jakub Mensik 16 18 17 Frances Tiafoe 17 11 18 Alejandro Davidovich Fokina 18 26 19 Francisco Cerundolo 19 20 20 Arthur Fils 20 15 21 Jiri Lehecka 21 25 22 Tomas Machac 22 22 23 Ugo Humbert 23 23 24 Alexander Bublik 24 34 25 Flavio Cobolli 26 19 26 Felix Auger-Aliassime 27 28 27 Stefanos Tsitsipas 28 27 28 Denis Shapovalov 29 33 29 Alex Michelsen 30 30 30 Tallon Griekspoor 31 29 31 Brandon Nakashima 32 31 32 Gabriel Diallo 33 38

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie: Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie: Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima e Gabriel Diallo.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.