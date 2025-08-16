Sorteggio US Open 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno

Con il ranking ATP rilasciato nella giornata successiva alla finale di Cincinnati verranno definite le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis: il sorteggio è previsto a partire dalle ore 21.00 italiane di giovedì 21 agosto (quando sarà in programma anche quello femminile).

Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) soltanto in semifinale.

Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur. Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle teste di serie dalla 13 alla 16, nell’ordine, Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

L’azzurro ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima e Gabriel Diallo, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima e Gabriel Diallo.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.