Sorteggio ATP Cincinnati 2025: Jannik Sinner nello stesso quarto di Musetti, Zverev dalla parte di Alcaraz

Si è tenuta alle ore 15.00 locali (21.00 italiane) la cerimonia del sorteggio del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, Jannik Sinner difenderà il titolo conquistato l’anno scorso e non sarà affatto semplice dal momento che, con l’eccezione di Novak Djokovic, i migliori rappresentanti del circuito saranno presenti, ivi compreso lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo).

Le aspettative sono che l’iberico e Jannik (n.1 del seeding) si incrocino ancora una volta in finale, come è già accaduto a Roma, Parigi e a Wimbledon. Ai due lati opposti del main draw, l’azzurro e il murciano avranno un percorso da non sottovalutare. Jannik esordirà dal secondo turno contro il vincitore della sfida tra un qualificato il ceco Vit Kopriva. Nel terzo turno potrebbe affrontare il n.30 del seeding, Gabriel Diallo, e negli ottavi uno tra Tomas Machac e Tommy Paul.

Sinner è stato inserito nello stesso quarto di Lorenzo Musetti (testa di serie n.8), che affronterà nel secondo round il vincente del confronto tra Matteo Arnaldi e il francese Benjamin Bonzi. Ci potrebbe quindi essere un derby all’orizzonte, mentre in un’ipotetica semifinale l’altoatesino potrebbe giocare contro l’americano Taylor Fritz.

Alcaraz, invece, attende l’esito della sfida tra Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur per sapere chi lo incrocerà. Sul suo cammino, lo spagnolo potrebbe affrontare l’olandese Tallon Griekspoor, il ceco Jakub Mensik, uno tra Andrey Rublev e Alexei Popyrin, trovandosi nello stesso quarto di Alex de Minaur e in rotta di collisione in semifinale con uno tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, ricordando il fatto che per la prima volta ci sono cinque tennisti teste di serie, Flavio Cobolli (n.15 del seeding) giocherà al secondo turno contro il vincente tra Yoshihito Nishioka e un qualificato, mentre Luciano Darderi (n.29 del seeding) se la vedrà contro uno tra lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Francisco Comesana. In conclusione, Lorenzo Sonego (n.31 del seeding) giocherà contro chi vincerà tra il belga Zizou Bergs e il britannico Jacob Fearnley.

TABELLONE COMPLETO ATP CINCINNATI 2025

See more Cincinnati ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/R2kKRSsqK2 — Tennis Draws (@DrawsTennis) August 5, 2025

OTTAVI DI FINALI TEORICI

[1] J. Sinner – [13] T. Paul

[11] C. Ruud – [8] L. Musetti

[4] T. Fritz – [15] F. Cobolli

[10] F. Tiafoe – [7] H. Rune

[5] B. Shelton – [12] D. Medvedev

[14] K. Khachanov – [3] A. Zverev

[6] A. de Minaur – [9] A. Rublev

[16] J. Mensik – [2] C. Alcaraz

PRIMI TURNI ITALIANI

[1] J. Sinner bye, poi vs Kopriva/Qualificato

[8] L. Musetti bye, poi vs Arnaldi/Bonzi

[15] F. Cobolli bye, poi vs Nishioka/Qualificato

[29] L. Darderi bye, poi vs Munar/Comesana

[31] L. Sonego bye, poi vs Bergs/Fearnley

M. Bellucci vs Dzumhur ([2] C. Alcaraz al 2° turno)