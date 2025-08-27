Sollevamento pesi, 13 azzurri iscritti ai Mondiali. Manca qualche big, spazio anche ai giovani

Prosegue il countdown in vista dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, che si terranno a Førde (in Norvegia) dal 2 all’11 ottobre. In una stagione di transizione, caratterizzata dall’introduzione di nuove categorie di peso (ma non si sa ancora quali vedremo alle prossime Olimpiadi), c’è comunque attesa per la rassegna iridata assoluta che inaugura in un certo senso il quadriennio olimpico di Los Angeles 2028.

L’Italia non si presenterà al gran completo nell’appuntamento clou dell’anno dovendo fare i conti con l’assenza dei vari Giulia Imperio, Sergio Massidda e Nino Pizzolato, tutti alle prese con un lento percorso di recupero da problemi fisici e operazioni. Ad oggi sono stati confermati i 13 nomi inseriti nell’entry list preliminare, sempre con Lucrezia Magistris come riserva nei -58 kg.

Gli azzurri iscritti al Mondiale restano quindi Mirko Zanni (-71 kg), Oscar Reyes Martinez (-79 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (-88 kg), Lorenzo Tarquini (-94 kg), Simone Karol Abati (-110 kg) al maschile e Celine Ludovica Delia (-53 kg), Noemi Filippazzo e Greta De Riso (-58 kg), Martina Chiacchio e Chiara Piccinno (-63 kg), Giulia Miserendino (-69 kg), Genna Toko Kegne (-77 kg), Sara Dal Bò (-86 kg) al femminile.

Di seguito è possibile consultare le entry list aggiornate di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2025.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST AGGIORNATE DEI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI 2025