Softball: Saronno vince la Coppa delle Coppe. Battute in finale le Roef!

Un sabato trionfale per il softball italiano. Dopo il trionfo di Bollate in Premier Cup Saranno ha infatti vinto la Coppa delle Coppe, superando in finale la compagine olandese delle Roef! Moergestel per 0-2 in un match deciso al terzo inning.

Brillante la prestazione delle lombarde che, malgrado gli attacchi bloccati, sono riuscite a mettere a referto cinque valide, lasciando ad uno le rivali, rimaste poi inchiodate a zero in termini di punti malgrado un grande sforzo collettivo.

Il momento chiave è arrivato come accennato poc’anzi nella terza ripresa, quando un singolo a destra di Sofia Fabbian ha spedito a punto Marrone e Rotondo, portando il parziale sullo 0-2, punteggio poi diventato definitivo dopo il settimo turno.

Le emozioni del softball proseguiranno adesso a partire dalla prossima settimana con i Campionati Europei in scena in Repubblica Ceca, precisamente a Praga, a partire dal prossimo 7 settembre.