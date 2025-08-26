Softball: Saronno batte Beveren Lions in Coppa delle Coppe e resta imbattuta

3/3 di Saronno nella Coppa delle Coppe, ribattezzata quest’anno per categorie Winners Cup A. La squadra lombarda non ha nessun problema contro le belghe Beveren Lions, regolando le avversarie con un 14-1 che attiva la manifesta già dopo quattro inning nei quali l’attacco gira eccome. Si tratta dell’unico impegno odierno per l’Inox Team.

Il match odierno, va detto, di storia praticamente non ne ha. Vero è che Donovan piazza un solo homer nella parte alta del primo inning, ma è l’unico scossone lanciato dal club belga. Nella parte bassa arriva tutta la forza dell’attacco di Saronno, con singolo da due punti di De Luca, volata di sacrificio di Peterson che vale il 3-1, lancio pazzo sul quale c’è il 4-1 di Fabbian, doppio da un punto di Blazkova e triplo del 6-1 di Fagioli.

Nel secondo inning il canovaccio è quasi lo stesso, con la variante della nessuna concessione di punti a Beveren. In questo caso vari errori difensivi danno due punti praticamente diretti a Saronno, poi c’è un singolo di Fabbian e il tocco finale rappresentato dal fuoricampo da tre punti di Blazkova: 12-1. Nel terzo inning due singoli di Bartoli e Peterson completano di fatto l’opera: dopo quattro riprese è già finita per 14-1 con manifesta.

Domani, a Evry-Courcouronnes, altro doppio impegno per l’Inox Team, che prima sarà di fronte alle Vienna Metrostars alle 11:15 e poi, alle 18:00, se la vedrà con una delle formazioni di maggior spessore di questa settimana, quella delle Bonn Capitals.